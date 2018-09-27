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В Києві загинув у ДТП співробітник полку поліції особливого призначення №1

27.09.2018 15:32

Співробітник полку поліції особливого призначення №1 Володимир Маргуліс загинув у дорожньо-транспортній пригоді.

 Як повідомили «УК» в  прес-службі Нацполіції, сьогодні, 27 вересня, на вулиці Лобановського під час ДТП загинув пасажир одного з автомобілів – рядовий поліції Володимир Маргуліс.

Правоохоронець з січня 2017 року служив поліцейським у полку поліції особливого призначення № 1 столичної поліції, зазначили в відомстві.

Керівництво та особовий склад Головного управління Національної поліції у м. Києві висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Маргуліса.

«УК»

 

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