В Києві загинув у ДТП співробітник полку поліції особливого призначення №1

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Співробітник полку поліції особливого призначення №1 Володимир Маргуліс загинув у дорожньо-транспортній пригоді.
Як повідомили «УК» в прес-службі Нацполіції, сьогодні, 27 вересня, на вулиці Лобановського під час ДТП загинув пасажир одного з автомобілів – рядовий поліції Володимир Маргуліс.
Правоохоронець з січня 2017 року служив поліцейським у полку поліції особливого призначення № 1 столичної поліції, зазначили в відомстві.
Керівництво та особовий склад Головного управління Національної поліції у м. Києві висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Маргуліса.
«УК»
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