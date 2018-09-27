В Києві загинув у ДТП співробітник полку поліції особливого призначення №1

Як повідомили «УК» в прес-службі Нацполіції, сьогодні, 27 вересня, на вулиці Лобановського під час ДТП загинув пасажир одного з автомобілів – рядовий поліції Володимир Маргуліс.

Правоохоронець з січня 2017 року служив поліцейським у полку поліції особливого призначення № 1 столичної поліції, зазначили в відомстві.

Керівництво та особовий склад Головного управління Національної поліції у м. Києві висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Маргуліса.

«УК»