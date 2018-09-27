В Польше гражданин Украины получил пожизненный срок за убийство

В Польше Окружной суд Люблина приговорил к пожизненному заключению гражданина Украины Сергея В., который в сентябре 2017 года убил вратаря футбольной команды KS Garbarnia 32-летнего Гжегожа К. Об этом сообщает телеканал Polsat.

Сообщается, что убийство случилось в ночь с 16 на 17 сентября 2017 года. Тело Гжегожа К. с несколькими десятками ножевых ранений нашли утром один из прохожих и сообщил в полицию.

Как установили следователи, к убийству причастен 37-летний Сергей В., который живет на территории села Куров Люблинского воеводства и работает в одном из местных фермерских хозяйств.

Кроме того, в ходе расследования убийства правоохранители Польши установили, что в ночь убийства оба мужчины выпивали в одном из баров Курова. Украинец признался, что ему понравилась барменша и он сделал ей несколько комплиментов. Женщине это не понравилось, после чего между обоими мужчинами начался конфликт.

Около 4:00 ночи Гжегож К. вышел из бара и собирался пойти домой. Украинец пошел вслед за своей жертвой. Когда они дошли до улицы Войска Польского, Сергей В. напал на Гжегожа, нанеся ему несколько десятков ударов ножом. После этого нападавший забрал портфель и банковскую карту убитого. Впоследствии украинец смог снять с карты 500 злотых.

Впоследствии Сергей В. попытался сбежать в Украину, но полиция задержала его за несколько километров от пункта пропуска Дорогуск.

Во время заседания суда украинец признался в убийстве, объяснив, что на этот поступок его подтолкнула обида. // РБК-Украина