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В СБУ не знают о «следствии» по венгерским паспортам на Закарпатье

27.09.2018 16:03

В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали "странным заявлением" слова генпрокурора Юрия Луценко о расследовании службой выдачи венгерских паспортов на Закарпатье. 

Об этом сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает "Громадське".

Фото: Елена Гитлянская (ssu.gov.ua)

Как отмечается, комментируя заявление Луценко о том, что СБУ ведет следствие по фактам выдачи венгерских паспортов на Закарпатье, Гитлянская отметила, что ей об этом ничего не известно.

"Я ничего об этом не знаю. Это странное заявление, и насколько я знаю, в украинском законодательстве отсутствуют положения об ответственности за получение гражданства другого государства", - сказала она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по информации Луценко, ГПУ зарегистрировала уголовное производство за получение украинцами двойного гражданства на Закарпатье.

"Соответствующее производство зарегистрировано. СБУ ведет следствие, мы ведем процессуальный надзор", - заявлял Луценко. // РБК-Украина

 

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