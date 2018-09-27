В СБУ не знают о «следствии» по венгерским паспортам на Закарпатье

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В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали "странным заявлением" слова генпрокурора Юрия Луценко о расследовании службой выдачи венгерских паспортов на Закарпатье.
Об этом сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает "Громадське".
Как отмечается, комментируя заявление Луценко о том, что СБУ ведет следствие по фактам выдачи венгерских паспортов на Закарпатье, Гитлянская отметила, что ей об этом ничего не известно.
"Я ничего об этом не знаю. Это странное заявление, и насколько я знаю, в украинском законодательстве отсутствуют положения об ответственности за получение гражданства другого государства", - сказала она.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по информации Луценко, ГПУ зарегистрировала уголовное производство за получение украинцами двойного гражданства на Закарпатье.
"Соответствующее производство зарегистрировано. СБУ ведет следствие, мы ведем процессуальный надзор", - заявлял Луценко. // РБК-Украина
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