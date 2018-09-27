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ГПУ завершено розслідування стосовно колишньго арбітражного керуючого та керівника низки ПП

27.09.2018 16:43

Генеральною прокуратурою України за результатами досудового розслідування затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього арбітражного керуючого та керівника низки приватних підприємств.

Розслідуванням встановлено, що колишній арбітражний керуючий за попередньою змовою з керівником низки приватних підприємств у період 2013 – 2014 років вчинили дії, шляхом зловживання своїм службовим становищем, спрямовані на заволодіння на користь останнього майном ТОВ, яке належить одному з державних підприємств, під час проведення процедури банкрутства, чим завдано збитків на загальну суму понад 11 млн грн, що є особливо великим розміром.

Дії службових осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Стосовно обвинувачених отримано ухвали суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування здійснювалося управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за процесуальним керівництвом управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України

 

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