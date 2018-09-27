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Остаточне вирішення «проблеми Захарченка» готував Пушилін (аудіозапис)

27.09.2018 16:16

Співробітники Служби безпеки отримали аудіозапис із доказами підготовки примусового усунення з посади «глави ДНР» Олександра Захарченка так званим головою «Народного Совета ДНР» Денісом Пушиліним.

Розмова між офіційним помічником Пушиліна Олександром Лаврентьєвим та двома невідомими відбулася 12 червня о 16:50 у ресторані «Yuvam» у турецькому місті Анталія.

СБУ

Аудіозапис підтверджує підготовку Пушиліним «державного перевороту» в псевдореспубліці. Під час обговорення планів на «нейтральній території» Лаврентьєв акцентує увагу співрозмовників на необхідності заміни до вересня поточного року діючого «глави ДНР» без проведення виборів. За його словами, з появою нового в.о. «глави республіки» «проблема Захарченка» буде остаточно вирішена.

Служба оприлюднює найбільш показові фрагменти перемовин з майже чотиригодинної «бесіди». 

Прес-центр СБ України
 

 

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