Подозреваемый в убийстве «Сармата» признался и назвал заказчика

Подозреваемый в убийстве активиста из Бердянска и экс-бойца АТО Виталия Олешко заявил, что совершил преступление по заказу предпринимателя, владельца бердянского ресторана "Мохито".

Соответствующие показания указаны в постановлении Орджоникидзевского райсуда Запорожья об изменении меры пресечения для последнего.

Так, он рассказал, что примерно в мае-июне 2018 года он вместе с женой отдыхал в Бердянске и снимал жилье в гостинице "Евро", где познакомился с заказчиком.

"О последнем ему известно, что родом он из города Макеевка Донецкой области, во время АТО занимался волонтерской деятельностью, оказывал помощь в строительстве блокпостов, что стало общей темой в их общении", - говорится в документе.

Отмечается, что он занимается предпринимательской деятельностью в Бердянске и ему принадлежит ресторан "Мохито".

Согласно показаниям, они обменялись номерами мобильных телефонов и примерно в июле новый знакомый позвонил ему через "WhatsApp" и попросил помочь проучить и "прострелить ягодицы" одному человеку, который якобы является рэкетиром.

В показаниях подозреваемый подчеркнул, что предприниматель обещал ему за это вознаграждение в виде финансовой помощи в развитии любого бизнеса.

Сообщается, что позже они договорились, что тот приедет в Бердянск 29 июля, чтобы обсудить детали преступления.

По данным свидетельств, в этот день подозреваемый приехал с двумя своими знакомыми, которым не сообщил, чем именно собирается заниматься в курортном городе, отметив, что у него есть работа, а они могут пока отдохнуть на море.

Отмечается, что вечером того же дня он встретился с заказчиком и обсудил с ним все детали будущего "урока".

Так, подозреваемый сообщил, что когда он сел в авто к предпринимателю, тот передал ему полимерный сверток (пакет супермаркета "АТБ"), в котором находился обрез охотничьего ружья и 8 охотничьих патронов "ТАХО" белого цвета.

Также он добавил, что после этого они поехали в детский сад, где во дворе многоэтажного дома стоял припаркованный автомобиль "Таврия", красного цвета.

Подозреваемый рассказал следствию, что предприниматель сообщил ему, что автомобиль в исправном состоянии и готов к преступлению, после чего его необходимо вернуть в это же место вместе с оружием.

Также он отметил, что после этого заказчик повез его к дому Олешко, где рассказал об особенностях его ежедневного графика, марку авто, и показал его фото.

В судебных документах указано, что на следующий день, в обеденное время, когда его знакомые отдыхали на море, исполнитель преступления прибыл к месту проживания потерпевшего и в течение примерно 3 часов находился недалеко от дома и наблюдал за ним.

Сообщается, что 31 июля он попросил знакомого отвезти его на "Таврии" по делам к месту, где жил экс-боец АТО. По его словам, якобы надо было передать один пакет.

Отмечается, что через 20 минут ожидания Олешко приехал домой вместе с тремя другими мужчинами, после чего подозреваемый вытащил обрез с двумя патронами и направился к дому потерпевшего, где выстрелил один раз из двух стволов обреза.

В показаниях он сообщил, что после этого Олешко упал, а он вернулся к авто и вслед услышал около шести выстрелов.

После этого протер поверхности от своих отпечатков, вернул "Таврию" в указанное место и через 30 минут выехал с друзьями в направлении Днипра.

Также он добавил, что позвонил заказчику и сообщил, что выполнил задание, тот попросил его позвонить, когда будет дома, однако в Васильевке Запорожской области они были задержаны полицией.

Согласно судебным постановлением, свидетели опознали подозреваемого.

Яна Миланова, УП