Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Подозреваемый в убийстве «Сармата» признался и назвал заказчика

27.09.2018 16:30

Подозреваемый в убийстве активиста из Бердянска и экс-бойца АТО Виталия Олешко заявил, что совершил преступление по заказу предпринимателя, владельца бердянского ресторана "Мохито".

Соответствующие показания указаны в постановлении Орджоникидзевского райсуда Запорожья об изменении меры пресечения для последнего.

"Сармат"

Так, он рассказал, что примерно в мае-июне 2018 года он вместе с женой отдыхал в Бердянске и снимал жилье в гостинице "Евро", где познакомился с заказчиком.

"О последнем ему известно, что родом он из города Макеевка Донецкой области, во время АТО занимался волонтерской деятельностью, оказывал помощь в строительстве блокпостов, что стало общей темой в их общении", - говорится в документе.

Отмечается, что он занимается предпринимательской деятельностью в Бердянске и ему принадлежит ресторан "Мохито".

Согласно показаниям, они обменялись номерами мобильных телефонов и примерно в июле новый знакомый позвонил ему через "WhatsApp" и попросил помочь проучить и "прострелить ягодицы" одному человеку, который якобы является рэкетиром.

В показаниях подозреваемый подчеркнул, что предприниматель обещал ему за это вознаграждение в виде финансовой помощи в развитии любого бизнеса.

Сообщается, что позже они договорились, что тот приедет в Бердянск 29 июля, чтобы обсудить детали преступления.

По данным свидетельств, в этот день подозреваемый приехал с двумя своими знакомыми, которым не сообщил, чем именно собирается заниматься в курортном городе, отметив, что у него есть работа, а они могут пока отдохнуть на море.

Отмечается, что вечером того же дня он встретился с заказчиком и обсудил с ним все детали будущего "урока".

Так, подозреваемый сообщил, что когда он сел в авто к предпринимателю, тот передал ему полимерный сверток (пакет супермаркета "АТБ"), в котором находился обрез охотничьего ружья и 8 охотничьих патронов "ТАХО" белого цвета.

Также он добавил, что после этого они поехали в детский сад, где во дворе многоэтажного дома стоял припаркованный автомобиль "Таврия", красного цвета.

Подозреваемый рассказал следствию, что предприниматель сообщил ему, что автомобиль в исправном состоянии и готов к преступлению, после чего его необходимо вернуть в это же место вместе с оружием.

Также он отметил, что после этого заказчик повез его к дому Олешко, где рассказал об особенностях его ежедневного графика, марку авто, и показал его фото.

В судебных документах указано, что на следующий день, в обеденное время, когда его знакомые отдыхали на море, исполнитель преступления прибыл к месту проживания потерпевшего и в течение примерно 3 часов находился недалеко от дома и наблюдал за ним.

Сообщается, что 31 июля он попросил знакомого отвезти его на "Таврии" по делам к месту, где жил экс-боец АТО. По его словам, якобы надо было передать один пакет.

Отмечается, что через 20 минут ожидания Олешко приехал домой вместе с тремя другими мужчинами, после чего подозреваемый вытащил обрез с двумя патронами и направился к дому потерпевшего, где выстрелил один раз из двух стволов обреза.

В показаниях он сообщил, что после этого Олешко упал, а он вернулся к авто и вслед услышал около шести выстрелов.

После этого протер поверхности от своих отпечатков, вернул "Таврию" в указанное место и через 30 минут выехал с друзьями в направлении Днипра.

Также он добавил, что позвонил заказчику и сообщил, что выполнил задание, тот попросил его позвонить, когда будет дома, однако в Васильевке Запорожской области они были задержаны полицией.

Согласно судебным постановлением, свидетели опознали подозреваемого.

Как сообщил на своей странице в Facebook один из товарищей Олешко, речь идет об Артеме Матюшине. По данным СМИ, он бывший боец ​​батальона "Торнадо".

 А. Матюшин

А. Матюшин
 
Начальник ГУ ЧП в Запорожской области Сергей Комиссаров сообщал, что совершил преступление бывший АТОвец.
Заказчиком якобы выступает бердянский предприниматель Михаил Сигида.
 
Сейчас они находятся под стражей.
 
Также ранее в полиции сообщали, что следствие также не исключает причастность нардепа Александра Пономарева к убийству АТОвца Виталия "Сармата" Олешко.
 
15 сентября, Аброськин сообщил, что в Запорожской области задержали одного из подозреваемых в заказе и организации убийства бердянского активиста и участника боевых действий на Донбассе Виталия "Сармата" Олешко, а 17 сентября его взяли под стражу.
20 сентября по подозрению в причастности к совершению убийства бердянского активиста и участника боевых действий на Донбассе Виталия "Сармата" Олешко задержали еще нескольких человек.
 
АТОшника и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко убили выстрелом в спину 31 июля.
 
1 августа полиция сообщила, что задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
 
31 июля начальник ГУ НП в Запорожской области Сергей Комиссаров отметил, что правоохранители пока не могут назвать мотива убийства "Сармата" и отрабатывают все версии. Также Комиссаров сказал, что преступление совершил АТОшник.
 
3 августа суд арестовал всех четверых подозреваемых в убийстве АТОшника и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко.
9 августа первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство "Сармата" было заказным.
21 августа Апелляционный суд Запорожской области оставил под стражей до 29 сентября 4 подозреваемых в убийстве Олешко.

 

Яна Миланова, УП

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...