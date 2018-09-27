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СБУ викрила на хабарі голову однієї з територіальних громад на Донеччині

27.09.2018 16:56

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил викрили на хабарі голову однієї з територіальних громад Добропільського району Донецької області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від місцевого підприємця гроші за безперешкодне укладання договору на поставку енергозберігаючого освітлення для потреб громади на суму понад сто тридцять тисяч гривень. Співробітники СБУ задокументували факт незаконних дій посадовця.

хабар

Правоохоронці затримали голову територіальної громади у робочому кабінеті під час одержання неправомірної вигоди у розмірі п’ять тисяч гривень.

У межах відкритого кримінального провадження фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Прес-центр СБ України
 

 

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