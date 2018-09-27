Суд арестовал третьего подозреваемого в нападении на Михайлика

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей третьему подозреваемому в нападении на активиста Олега Михайлика. Об этом в Twitter сообщает корреспондент "Радио Свобода" Михаил Штекель.

Как сообщается, третьим подозреваемым является Лаша Герасин, суд отправил его в СИЗО на 60 суток.

"Лашу Герасина также отправили в СИЗО на 60 суток", - написал журналист.

Кроме того, журналист сообщил, что против Герасина в Приморском райсуде Одессы уже рассматривается дело по статье 185 ч.3 - кража в крупных размерах.

Штекель, цитируя слова прокурора по делу Павла Чикалова, отмечает, что Герасин находился под залогом, но пересекал границу.

Также отмечается, что по словам адвоката, единственная вина Герасина "в том, что он на всех покупал сим-карты".

Таким образом, на данный момент арестованы все подозреваемые по делу о нападении на Михайлика.

Ранее сообщалось, что сегодня суд Одессы арестовал на два месяца без права внесения залога двоих подозреваемых по делу о нападении на Михайлика - Манучара Варшанидзе и Торнике Герасина. По данным местных СМИ, последний является инвалидом первой группы и был доставлен в суд из больницы. // РБК-Украина