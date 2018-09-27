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Киеврада снова запретила продавать алкоголь по ночам

27.09.2018 17:38

В четверг, 27 сентября, на заседании Киеврады депутаты поддержали проект решения о введении запрета торговать спиртным (пивом и другими алкогольными напитками) в стационарных магазинах. Согласно документу, "сухой закон" будет действовать с 23:00 до 10:00.

Проект решения снова вызвал бурную дискуссию. В этот раз спорили, до какого времени должны действовать ограничения. Депутат Александр Омельченко, глава фракции "Еднисть", предложил "снизить градус" и внести правку: чтобы запрет действовал не до 10 утра, а лишь до 8. Однако это предложение не большинство не поддержало, хотя его выносили на голосование дважды.

В Киеве снова запретили продавать алкоголь по ночам

В итоге за проект решения проголосовали 77 человек.

Напомним, два года назад Киеврада уже принимала подобное решение. Однако тогда, по словам депутата Владислава Михайленко, из-за серьезного алкогольного лобби "инициативу затаскали по судам, и предприниматели отказались ее выполнять". В этом же году был принят Закон Украины, который дает право местным советам самим устанавливать подобные ограничения.

Как известно, в Днипре 23 мая запретили алкоголь и пластиковые пакеты. Ночью теперь не должны продавать даже пиво, однако магазины города повсеместно нарушают этот запрет.

Кроме того, на популярном украинском курорте – в Бердянске – запретили продавать алкоголь ночью. Запрет ввели в мае на период курортного сезона. // Сегодня

 

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