Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Неадекватный житель села на Волыни разгромил единственный в районе автомобиль «скорой»

27.09.2018 17:52

Ночным кошмаром оказалось дежурство для фельдшерской бригады экстренной медицинской помощи пункта Велимче Ратновского районного отделения ЭМП, что на Волыни.

Вернувшись из очередного вызова на пункт постоянного базирования, около двух ночи, фельдшер и водитель услышали шум. Из окна второго этажа, где расположен пункт ЭМП, они заметили неизвестного, который слонялся возле санитарного автомобиля, крича и ругаясь.

1

"Вдруг мужчина начал бкрушить автомобиль. Окна, номерные знаки, зеркала, "дворники" – все уничтожалось прямо на глазах. За считанные минуты вокруг автомобиля оказалась куча битого стекла и оторванных деталей. "Выпустив пар", мужчина отправился прочь", – сообщают свидетели происшествия.

2

Полицейские, приехавшие из поселка Ратное в Велимче, в первую очередь пообщались с медиками и выехали на поиск дебошира. Вскоре его задержали.

3

Оказалось, что ночной разбойник – местный житель, уже несколько дней наводил ужас на односельчан агрессивным поведением. Однако, ни родственники, ни соседи, ни органы местного самоуправления не сообщили ни полицию, ни медикам об очередном обострении психической болезни у мужчины.

"Госпитализация пациента в лечебное учреждение предупредила бы обострение болезни и погромы, которые он устроил. Таким образом, он "отблагодарил" и вывел из строя единственный санитарный автомобиль, который круглосуточно дежурил на пункте ЭМП в селе Велимче. На этой машине бригада ЭМП выезжали на вызовы в более чем десять сел Ратнивского и К-Каширского районов", – добавляют медики.

Работники Ратнивского районного отделения ЭМП обратились в правоохранительные органы с заявлением о нанесении материального ущерба. // Сегодня

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...