Неадекватный житель села на Волыни разгромил единственный в районе автомобиль «скорой»

Вернувшись из очередного вызова на пункт постоянного базирования, около двух ночи, фельдшер и водитель услышали шум. Из окна второго этажа, где расположен пункт ЭМП, они заметили неизвестного, который слонялся возле санитарного автомобиля, крича и ругаясь.

"Вдруг мужчина начал бкрушить автомобиль. Окна, номерные знаки, зеркала, "дворники" – все уничтожалось прямо на глазах. За считанные минуты вокруг автомобиля оказалась куча битого стекла и оторванных деталей. "Выпустив пар", мужчина отправился прочь", – сообщают свидетели происшествия.

Полицейские, приехавшие из поселка Ратное в Велимче, в первую очередь пообщались с медиками и выехали на поиск дебошира. Вскоре его задержали.

Оказалось, что ночной разбойник – местный житель, уже несколько дней наводил ужас на односельчан агрессивным поведением. Однако, ни родственники, ни соседи, ни органы местного самоуправления не сообщили ни полицию, ни медикам об очередном обострении психической болезни у мужчины.

"Госпитализация пациента в лечебное учреждение предупредила бы обострение болезни и погромы, которые он устроил. Таким образом, он "отблагодарил" и вывел из строя единственный санитарный автомобиль, который круглосуточно дежурил на пункте ЭМП в селе Велимче. На этой машине бригада ЭМП выезжали на вызовы в более чем десять сел Ратнивского и К-Каширского районов", – добавляют медики.

Работники Ратнивского районного отделения ЭМП обратились в правоохранительные органы с заявлением о нанесении материального ущерба. // Сегодня