Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Число госпитализированных из-за отравления в оккупированной Макеевке возросло до 87 человек

27.09.2018 18:07

Среди госпитализированных четверо детей

Из-за отравления в оккупированной Макеевке (Донецкая область) госпитализированы 87 человек. Об этом в Facebook сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Как сообщил Лисянский, представители оккупационных "администраций" блокируют информацию о пострадавших от отравления в Макеевке.

"На сегодня нам удалось узнать, что сумарно в больницы Макеевки и Донецка (в инфекционные отделения) госпитализированы всего 87 человек (из них четыре ребенка), это то, что нам удалось узнать", - написал он, отметив, что состояние госпитализированных средней тяжести.

При этом, он заявил, что оккупационные "администрации" сознательно занижают количество пострадавших.

"Я уверен, что число обратившихся гораздо больше, но получить информацию уже практически невозможно. Оккупационные администрации сознательно занижают количество обратившихся и госпитализированных людей", - отметил он. // РБК-Украина

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...