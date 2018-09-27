Число госпитализированных из-за отравления в оккупированной Макеевке возросло до 87 человек

Из-за отравления в оккупированной Макеевке (Донецкая область) госпитализированы 87 человек. Об этом в Facebook сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский.

Как сообщил Лисянский, представители оккупационных "администраций" блокируют информацию о пострадавших от отравления в Макеевке.

"На сегодня нам удалось узнать, что сумарно в больницы Макеевки и Донецка (в инфекционные отделения) госпитализированы всего 87 человек (из них четыре ребенка), это то, что нам удалось узнать", - написал он, отметив, что состояние госпитализированных средней тяжести.

При этом, он заявил, что оккупационные "администрации" сознательно занижают количество пострадавших.

"Я уверен, что число обратившихся гораздо больше, но получить информацию уже практически невозможно. Оккупационные администрации сознательно занижают количество обратившихся и госпитализированных людей", - отметил он. // РБК-Украина