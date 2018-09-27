Генпрокуратура спільно с СБУ викрили рейдерів в Запорізькій області

Повідомляється, що вони намагалися рейдерським шляхом, використовуючи незаконне рішення суду, заволодіти майном державного підприємства та перешкоджали його законній господарській діяльності. Під час оперативних та слідчих дій було вилучено арсенал зброї та документи, які підтверджують рейдерські дії даного угруповання. Щодо судді, який ухвалив незаконне рішення, відкрито кримінальне провадження.