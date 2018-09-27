Генпрокуратура спільно с СБУ викрили рейдерів в Запорізькій області

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Сьогодні слідчі Генеральної прокуратури України разом з оперативниками Служби безпеки України викрили організоване злочинне угруповання, яке займалося рейдерством в Запорізькій області.
Про це пише виданяя “Голос-інфо”. з посиланням на власні джерела.
Повідомляється, що вони намагалися рейдерським шляхом, використовуючи незаконне рішення суду, заволодіти майном державного підприємства та перешкоджали його законній господарській діяльності. Під час оперативних та слідчих дій було вилучено арсенал зброї та документи, які підтверджують рейдерські дії даного угруповання. Щодо судді, який ухвалив незаконне рішення, відкрито кримінальне провадження.
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