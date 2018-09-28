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В Киеве облили фекалиями авто российских дипломатов (фото)

28.09.2018 00:43

С автомобилей также поснимали номера и порезали шины.

В Киеве активисты облили машины представителей российского посольства фекалиями.

Facebook / Родион Шовкошитный

Соответствующие снимки опубликовал журналист и волонтер Родион Шовкошитный на своей странице в Facebook.

"В Киеве провожали главу "Россотрудничества" Воробьева. Уже экс-главу, он слился с должности, когда его в мае го*ном облили. Почему облили? Потому финансировал всякие антиукраинские "бессмертные полки" и кучу другого русскомирского д*рьма. Провожать его приехали дяди и тети из посольства РФ, всякие российские дипломаты и украинские малороссы", – написал он.

Facebook / Родион Шовкошитный

По словам Шовкошитного, в этот момент мимо проходили люди, "неравнодушные" к судьбе страны, у которых были при себе дымовые шашки и пару ведер с фекалиями.

"Поэтому, по уже традиции .... какое же россотрудничество без г*вна?! На машинах посольства оказались эти несколько ведер аутентичного украинского продукта, который четко характеризует ту деятельность, которую здесь так долго вела эта организация и ее руководитель. Автомобилям так стыдно стало, что у них поспускались шины и отпали номера. А гости так и не вышли к гражданам, хотя те их настойчиво звали. Такие дела", – написал журналист. // УНИАН

 

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