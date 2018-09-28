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Стала известна причина массового отравления жителей оккупированной Макеевки

28.09.2018 01:21

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе заявляет, что в оккупированном боевиками городе закончился хлор.

Причиной массового отравления жителей окуппированной Макеевки Донецкой области стало частичное дезинфицирование питьевой воды марганцем.

После массового отравления питьевой водой госпитализировано 87 человек / УНИАН

Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

"Закончился хлор, поэтому воду частично дезинфицировали марганцем... Именно такая причина произошедшего происшествия", - заявил Лисянский.

"Данный случай ярко показывает, что у людей, проживающих на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей полностью отсутствует право на жизнь", - добавил он.

Как сообщалось, в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление питьевой водой. В частности, 25 сентября в городскую больницу Макеевки стали массово обращаться люди с жалобами на плохое самочувствие со следующими симптомами: боль в области живота, рвота, озноб, повышение температуры, в тяжелых случаях - выраженная интоксикация и обезвоживание.

После массового отравления питьевой водой госпитализировано 87 человек. Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека высказал мнение, что госпитализированных может быть гораздо больше. // УНИАН

 

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