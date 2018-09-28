Україною застосовано спеціальні санкції до низки транспортних підприємств РФ

За ініціативи Служби безпеки України застосовано спеціальні санкції та обмежувальні заходи до окремих суб’єктів підприємницької діяльності РФ, які уклали контракти з підприємствами транспортної галузі, що підконтрольні окупаційній адміністрації ОРЛО.

Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2018 року низка російських юридичних і фізичних осіб уклали «зовнішньоекономічні угоди» з транспортними підприємствами, які працюють на тимчасово окупованій території.

На підставі цих договорів відбувається систематичне незаконне переміщення вантажів через закриті пункти пропуску «Ізварине», «Довжанський» та «Червона Могила» Луганської митниці.

Водночас вказані російські суб’єкти господарської діяльності робили спроби в налагодженні бізнесу з вітчизняними підприємствами на підконтрольній українській владі території.

Своїми діями російські підприємства грубо порушують міжнародні норми і правила та є причетними до фінансового і матеріального забезпечення терористичних організацій на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. Це завдає істотні збитки економіці України, тому СБУ ініціювала перед Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Радою національної безпеки і оборони застосування щодо них спеціальних санкцій та обмежувальних заходів.

Наразі РНБО та Мінекономіки введено санкції щодо низки підприємств країни-агресора, у тому числі АТ «РЖД Логистика», ТОВ «Промкомплекспласт», ТОВ «Газголдер» та інших суб’єктів господарювання РФ.

Указані санкційні заходи передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України та інші обмеження, які не дозволять порушникам у подальшому здійснювати фінансово-господарську діяльність в Україні та запобігають виведенню капіталів за межі нашої держави.

Прес-центр СБ України