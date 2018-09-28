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У столиці за крадіжку грошей з банківської картки затримали уродженку Хмельниччини

28.09.2018 02:48

Після розпиття алкогольних напоїв жінка викрала у знайомого платіжну картку, з рахунку якої у подальшому зняла 57 тисяч гривень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

До Дніпровського управління поліції звернувся 46-річний місцевий житель із повідомленням про зникнення грошей з його банківського рахунку. Потерпілий виявив відсутність платіжної картки після вживання спиртних напоїв із знайомою.

Як повідомив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, правоохоронці провели оперативні заходи та встановили, що до правопорушення причетна 27-річна уродженка Хмельниччини, яка останнім часом мешкала у столичному хостелі.

«Жінка розповіла, що дізналася пін-код, коли її знайомий через термінал розраховувався у магазині. Після застілля зловмисниця викрала картку, а потім зняла з рахунку 57 тисяч гривень», - повідомив начальник управління.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Зловмисниці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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