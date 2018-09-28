В Нидерландах спецслужбы предотвратили крупный теракт

Крупный теракт предотвратили в Нидерландах. Семь человек арестованы по подозрению в его подготовке, сообщила в четверг голландская полиция.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным правоохранительных органов, главным организатором атаки являлся “34-летний выходец из Ирака, проживающий в городе Арнем”. В 2017 году он уже попадал в поле зрения блюстителей порядка в связи с попыткой уехать в Сирию или Ирак, чтобы воевать на стороне террористической группировки “Исламское государство”. “Вместе с ним были арестованы еще шесть человек в возрасте от 21 года до 34 лет”, — отметили в полиции.

Расследование было инициировано полицией в апреле 2018 года по наводке, полученной от Службы общей разведки и безопасности Нидерландов. Предполагается, что злоумышленники хотели организовать атаку на одном из крупных мероприятий и одновременно подорвать автомобиль, начиненный взрывчаткой, в другом месте. С этой целью они намеревались приобрести автоматы Калашникова, пистолеты, ручные гранаты, взрывчатые вещества и компоненты для их изготовления. “Решение об аресте было принято в связи с тем, что группа значительно продвинулась в подготовке теракта”, — отметили в правоохранительных органах.

Аресты были произведены антитеррористическим подразделением полиции в городах Арнем и Верт. У задержанных были изъяты пять единиц огнестрельного оружия.

“Речь идет о насилии, но, к счастью, это хорошая новость, — отметил министр юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации. — Ликвидирована террористическая группировка, планировавшая крупную атаку”. При этом он не стал говорить о том, где и когда именно планировались теракты. Министр добавил, что террористическая угроза в Нидерландах сохраняется на предпоследнем, четвертом уровне. // УНН