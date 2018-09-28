Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Нидерландах спецслужбы предотвратили крупный теракт

28.09.2018 08:38

Крупный теракт предотвратили в Нидерландах. Семь человек арестованы по подозрению в его подготовке, сообщила в четверг голландская полиция.

Об этом сообщает Associated Press.

В Нидерландах предотвратили крупный теракт

По данным правоохранительных органов, главным организатором атаки являлся “34-летний выходец из Ирака, проживающий в городе Арнем”. В 2017 году он уже попадал в поле зрения блюстителей порядка в связи с попыткой уехать в Сирию или Ирак, чтобы воевать на стороне террористической группировки “Исламское государство”. “Вместе с ним были арестованы еще шесть человек в возрасте от 21 года до 34 лет”, — отметили в полиции.

Расследование было инициировано полицией в апреле 2018 года по наводке, полученной от Службы общей разведки и безопасности Нидерландов. Предполагается, что злоумышленники хотели организовать атаку на одном из крупных мероприятий и одновременно подорвать автомобиль, начиненный взрывчаткой, в другом месте. С этой целью они намеревались приобрести автоматы Калашникова, пистолеты, ручные гранаты, взрывчатые вещества и компоненты для их изготовления. “Решение об аресте было принято в связи с тем, что группа значительно продвинулась в подготовке теракта”, — отметили в правоохранительных органах.

Аресты были произведены антитеррористическим подразделением полиции в городах Арнем и Верт. У задержанных были изъяты пять единиц огнестрельного оружия.

“Речь идет о насилии, но, к счастью, это хорошая новость, — отметил министр юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации. — Ликвидирована террористическая группировка, планировавшая крупную атаку”. При этом он не стал говорить о том, где и когда именно планировались теракты. Министр добавил, что террористическая угроза в Нидерландах сохраняется на предпоследнем, четвертом уровне. // УНН

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...