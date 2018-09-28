Глава отделения российского банка подменил 230 млн. рублей купюрами «банка приколов»

МВД России объявило в розыск бывшего главу казанского отделения банка «Открытие» Олега Поляха по делу о краже 230 млн рублей (часть 4 статьи 158 УК), сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, заявление о пропаже денег было подано в полицию 18 сентября. Пресс-служба кредитного учреждения, как отмечает РБК, уточняло: в ходе ревизии выяснилось, что 230 млн рублей заменили купюрами «банка приколов».

В августе 2017 года Центробанк объявил о проведении санации «Открытия», это стало первым финансовым оздоровлением по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), писали «Ведомости». На процедуру ушло три с половиной месяца.

До санации банк «Открытие» был крупнейшим частным кредитным учреждением в России. // Медиазона