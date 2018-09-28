На $5 тис. хабара викрили офіцера Управління морально-психологічного забезпечення ЗС України

26 вересня 2018 року за процесуального керівництва військової прокуратури Хмельницького гарнізону слідчим Управлінням Головного управління Нацполіції України в Хмельницькій області за матеріалами та спільно з Управління захисту економіки в Хмельницькій області та військової контррозвідки СБУ задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди старшим офіцером відділення супроводу морально-психологічного забезпечення Управління морально-психологічного забезпечення ЗС України.

Кошти у розмірі 5000 доларів США призначалися за вплив на прийняття рішення посадовими особами Головного штабу ЗС України щодо включення військовослужбовця до сил проведення миротворчої місії під егідою ООН в Демократичній Республіці Конго.

Хабар виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення огляду місця. На даний час проводяться першочергові слідчі дії.

Вирішується питання щодо затримання підозрюваного, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Окрім того, перевіряється причетність посадових осіб ГШ ЗС України до вчинення даного злочину.

Прес-служба військової прокуратури

Західного регіону України