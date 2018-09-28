Британские спецслужбы вычислили третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Следователям известно имя нового подозреваемого, однако оно пока не разглашается

Еще до приезда в Великобританию непосредственных исполнителей покушения на бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери приезжал сотрудник ГРУ, который проводил разведку на местности. Соответствующую информацию получили британские спецслужбы, передает The Telegraph.

По информации газеты, именно этот сотрудник помог составить план, по которому затем другие сотрудники ГРУ привезли в Великобританию нервно-паралитическое вещество.

Кроме того, согласно изданию, следователям уже известно имя нового подозреваемого, однако оно пока не разглашается.

Отмечается, что о третьем подозреваемом стало известно после того, как издание Bellingcat определило в одном из ранее названых исполнителей покушения Руслане Боширове полковника ГРУ Анатолия Чепигу.

Что касается второго подозреваемого, Петрова, то, по информации газеты, его действительно зовут Александр, псевдонимом является лишь его фамилия.

Напомним, ранее появилаась информация, что подозреваемый в покушении на Скрипалей полковник ГРУ России Анатолий Чепига вероятно был лично знаком с бывшим шпионом ГРУ Сергеем Скрипалем. // РБК-Украина