В Киеве наркоман взял в заложники свою мать: квартиру штурмовал спецназ КОРД

В четверг, 27 сентября, на улице Строителей парень взял в заложники свою мать. Предварительно, он вернулся домой под влиянием наркотических веществ, закрыл квартиру изнутри и не выпускал женщину, угрожая ножем.

На место прибыло несколько экипажей полиции, бригады «скорой помощи» и спецназ КОРД. Об этом сообщает Информатор с места события.

Инцидент произошел на третьем этаже пятиэтажного дома. Во дворе, у входа в подъезд, лежали осколки стекла и разбитый вазон с цветами. Возможно, женщина пыталась таким образом сообщить о том, что ей нужна помощь. Полиция оцепила квадрат у подъезда, после чего подъехал автобус со спецназом. Бойцы КОРДа зашли внутрь и спустя 10 минут неадекватный парень лежал на полу в наручниках. Он успел нанести несколько порезов матери, но, к счастью, все обошлось.

Соседи рассказали, что семья, в которой произошел инцидент, спокойная, но закрытая. Юношу задержали и передали медикам. Врачи констатировали, что молодой человек находился под воздействием сильных наркотических препаратов.

Фото, видео: Дмитрий Щерблюк