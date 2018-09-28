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В Киеве наркоман взял в заложники свою мать: квартиру штурмовал спецназ КОРД

28.09.2018 09:55

В четверг, 27 сентября, на улице Строителей парень взял в заложники свою мать. Предварительно, он вернулся домой под влиянием наркотических веществ, закрыл квартиру изнутри и не выпускал женщину, угрожая ножем.

На место прибыло несколько экипажей полиции, бригады «скорой помощи» и спецназ КОРД. Об этом сообщает Информатор с места события.

Спецназ пробрался в квартиру и обезвредил неадекватного гражданина

Инцидент произошел на третьем этаже пятиэтажного дома. Во дворе, у входа в подъезд, лежали осколки стекла и разбитый вазон с цветами. Возможно, женщина пыталась таким образом сообщить о том, что ей нужна помощь. Полиция оцепила квадрат у подъезда, после чего подъехал автобус со спецназом. Бойцы КОРДа зашли внутрь и спустя 10 минут неадекватный парень лежал на полу в наручниках. Он успел нанести несколько порезов матери, но, к счастью, все обошлось.

Соседи рассказали, что семья, в которой произошел инцидент, спокойная, но закрытая. Юношу задержали и передали медикам. Врачи констатировали, что молодой человек находился под воздействием сильных наркотических препаратов. 

Фото, видео: Дмитрий Щерблюк

 

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