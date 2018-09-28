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Операція об’єднаних сил. Ранкове зведення 28 вересня 2018 року

28.09.2018 10:15

Упродовж минулої доби, 27 вересня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 22 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовувалося.

ООС

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Троїцьке, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з озброєння бойових машин піхоти ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотроїцьке та Широкине, а біля Новотошківського застосував зенітну установку ЗУ-23-2.

В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, 4 бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще 8 поранено.

Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

 

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