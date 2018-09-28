За крадіжку і побиття поліцейського киянин чотири роки проведе за ґратами

Обікравши квартиру, чоловік намагався втекти, але на виході з будинку його зупинили поліцейські. Зловмисник почав чинити опір, однак його оперативно затримали правоохоронці, які отримали при цьому травми.

Подія трапилася у листопаді у Дніпровському районі Києва. Тоді до чергової частини управління поліції зателефонував місцевий мешканець і повідомив, що невідомий намагається проникнути у сусідську квартиру на Русанівському бульварі.

По прибуттю на виході з будинку працівники поліції зупинили чоловіка та виявили речі, походження яких пояснити він відмовився. Окрім того, під час затримання правопорушник почав чинити опір.

Правоохоронці вгамували зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це − 31-річний місцевий мешканець, раніше проблем із законом не мав.

Вироком Дніпровського районного суду за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, киянину призначено покарання – чотири роки позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва