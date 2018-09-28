Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Киеве остановились скоростные трамваи

28.09.2018 10:35

Стоят трамваи от "Политеха" до ж/д вокзала

В Киеве приостановилось движение скоростных трамваев. Об этом на своей странице в Facebook передает "Киев оперативный".

В Киеве остановились скоростные трамваи

"Только что остановились все скоростные трамваи. Стоит всё от Политехнической и до Вокзала. Лучше воспользоваться другим транспортным средством", – подчеркнули журналисты.

Напомним, 27 сентября в Киеве столкнулись скоростные трамваи, движение также было заблокировано. Причиной остановки трамваев стало ДТП, которое произошло на перекрестке Жилянской и Старовокзальной. Там расположен аварийноопасный поворот, на котором регулярно сходят с рельс трамваи.

Кроме того, 24 сентября произошла аналогичная ситуация. На Старовокзальной площади один из вагонов скоростного трамвая сошел с рельс. По этой причине временно было закрыто движение трамваев маршрутов №1, 3, 15 и 18 по улице Жилянская – Пестеля в направлении Контрактовой площади.

Ранее в КГГА обещали, что до конца года 2018 года в Киеве объявят тендеры по обновлению пассажирского транспорта. По словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, власти намерены купить 17 трамваев (24,9 млн евро) ориентировочно 50 автобусов длиной 12 м и 62 автобуса длиной 18 м (18,6 млн евро). Также в КГГА собираются купить кабины фуникулера и оборудование к ним – на это направлено 6,5 млн евро. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...