В Николаеве задержали убийцу мужчины, чье тело нашли в недострое

Полиция нашла и задержала подозреваемого в убийстве мужчины, обнаруженного в недострое по проспекту Мира в Николаеве.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что в Николаеве на проспекте Мира 28 августа на одном из этажей недостроенного заброшенного дома нашли тело неизвестного мужчины с ножевыми ранениями. Тогда по указанному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») и начали расследование.

Почти сразу оперативники установили личность погибшего - это был 37-летний местный житель, проживающий неподалеку. Убийца ничего не отнял у потерпевшего, при нем остались личные вещи и деньги, поэтому правоохранители рассматривали различные версии и мотивы преступления. Над раскрытием работали оперативные сотрудники Ингульского отдела полиции и Управления уголовного розыска.

В среду, 26 сентября, правоохранители задержали 35-летнего злоумышленника. По месту его проживания, на дачном участке в Корабельном районе, во время санкционированного судом обыска полицейские нашли предмет, похожий на пистолет Макарова с признаками переработки и восемь патронов к нему, пистолет ТТ, стартовый пистолет и шесть самодельных патронов калибра 9 мм.

По словам мужчины, оружие и боеприпасы он привез из зоны проведения операции объединенных сил. Сейчас эту информацию проверяют. В автомобиле злоумышленника ВАЗ-2104 правоохранители обнаружили нож. По словам владельца авто, именно им он и совершил убийство потерпевшего. Также мужчина рассказывает, что нанёс смертельные ножевые ранения нетрезвому знакомому за внезапно возникшие неприязненные отношения.

Орудие преступления, оружие, патроны и другие вещественные доказательства сотрудники полиции изъяли и направили на экспертизу. Расследование продолжается, в ходе которого будут устанавливаться все обстоятельства убийства и причины его совершения.

«Задержанному уже объявлено о подозрении в совершении убийства и в ближайшее время будет избираться мэра пресечения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Вопрос о привлечении мужчины к ответственности за незаконное обращение с оружием и боевыми припасами решаться после проведения соответствующего исследования», - говорится в сообщении. // Преступности НЕТ