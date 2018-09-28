За незаконний перетин кордону «особа без громадянства Угорщини» пропонувала 5 тис. форинтів хабара

Хабаром у розмірі п'яти тисяч форинтів намагався підкупити прикордонників 30-річний чоловік, який має статус особи без громадянства в Угорщині.

Згідно з чинним законодавством, такі особи можуть потрапити на територію України тільки за наявності у них української візи. Однак, вказаний чоловік не мав візи, отож вирішив піти на порушення та запропонувати прикордонникам хабар. На таку пропозицію особа без громадянства отримала категоричну відмову. Відмовили чоловіку й у в'їзді на територію України.

Що ж до можливих ознак злочину передбаченого ч.1 статті 369 кримінального кодексу України про даний факт було поінформовано співробітників поліції, повідомили Закарпаття онлай у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. // zakarpattya.net.ua