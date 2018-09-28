При пожаре в квартире на столичном Лесном массиве погибли два человека

В четверг, 27 сентября, около полуночи в девятиэтажном жилом доме произошел серьезный пожар. В одной из квартир заживо сгорели два человека.

Пожар начался около 23:50. Об этом Информатор узнал, побывав на месте происшествия.

В доме на улице Шолом-Алейхема сгорела квартира. Пламя вспыхнуло на пятом этаже, в это время внутри жилища находилось двое человек. Как нам сообщили спасатели, спасти никого не удалось. На месте работали три бригады пожарных, «скорая» и экипаж патрульной полиции. На ликвидацию огня у пожарных ушло около часа. Квартира сгорела дотла.

Причину возгорания на данный момент устанавливает экспертиза. Личности сгоревших пока что не известны, по словам спасателей, тела погибших сильно пострадали во время пожара.