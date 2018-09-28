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В питерском кафе посетители погибли... в кипятке

28.09.2018 11:15

Причиной инцидента стало то, что на Измайловском проспекте Петербурга прорвало теплотрассу.

В Петербурге после прорыва трубы с горячим водоснабжением в кафе погибли двое человек.

Два посетителя кафе сварились / Скриншот

Трубу с кипятком прорвало около 4 часов утра, погибли двое посетителей кафе, расположенного в центре Петербурга, передает 78.ru.

Молодые люди с девушками пришли в заведение отпраздновать день рождения. Отмечается, что около трех часов ночи из-за прорыва трубы все посетители и сотрудники кафе сначала вышли из заведения, но двое молодых людей решили вернуться за оставшимися в вещами и не смогли выбраться. 

УНИАН

 

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