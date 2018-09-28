В питерском кафе посетители погибли... в кипятке

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Причиной инцидента стало то, что на Измайловском проспекте Петербурга прорвало теплотрассу.
В Петербурге после прорыва трубы с горячим водоснабжением в кафе погибли двое человек.
Трубу с кипятком прорвало около 4 часов утра, погибли двое посетителей кафе, расположенного в центре Петербурга, передает 78.ru.
Молодые люди с девушками пришли в заведение отпраздновать день рождения. Отмечается, что около трех часов ночи из-за прорыва трубы все посетители и сотрудники кафе сначала вышли из заведения, но двое молодых людей решили вернуться за оставшимися в вещами и не смогли выбраться.
В ночь с 26 на 27 декабря 1969 года в ходе виртуозной спецоперации в тылу врага израильские десантники похитили новейший советский радар РЛС П-12 и переправили его на...