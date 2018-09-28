Испания поддержала ограничение права вето в Совбезе ООН

Премьер Испании заявил о поддержке данной инициативы "в случаях массового насилия"

Испания поддерживает инициативу Франции и Мексики об ограничении права вето стран-участниц Совета безопасности ООН. Об этом на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает madridpress.com.

В частности, Санчес заявил о поддержке инициативы по ограничению права вето.

"Испания поддерживает франко-мексиканскую инициативу по ограничению использования права вето в случаях массового насилия", - подчеркнул он.

Отметим, с предложением ограничить право вето выступили лидеры Франции и Мексики. В Совбезе ООН находятся 15 стран. Правом вето обладают пять государств: Великобритания, США, Франция, Китай и Россия. Эти страны могут блокировать любую содержательную резолюцию Совбеза ООН, вне зависимости от того, сколько голосов в общей сложности подано в поддержку того или иного документа.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что нынешняя сессия Генеральной ассамблеи ООН подтверждает международную изоляцию Российской Федерации. // РБК-Украина