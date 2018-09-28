На Киевщине полицейский требовал 700 долларов за возвращение угнанного автомобиля владельцу

За взятку в $700 правоохранителю грозит до 10 лет тюрьмы

Правоохранители задержали на взятке 28-летнего полицейского в Киевской области. Он требовал $700 за возвращение владельцу автомобиля, который был похищен.

Первую часть денег – $600 – мужчина должен был передать на встрече посреднику, которым оказался знакомый полицейского. За содеянное правоохранителю грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. // Сегодня