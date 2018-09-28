В Тернополе задержан серийный убийца (фото)

— В ноябре прошлого года Феськив вышел из колонии, где отбывал 15 лет заключения за совершенное убийство.

До апреля находился на заработках, а когда вернулся, стал вести бродячий образ жизни и пьянствовать. 13 июня местная жительница случайно обнаружила в заброшенном здании труп, завернутый в полиэтиленовые пакеты и покрывало, а через несколько дней недалеко от этого места в куче мусора было найдено еще одно тело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что накануне Феськив вместе со своим знакомым Андреем Радковским в квартире распивал алкоголь в компании двух знакомых. С одним из них возник конфликт, во время которого они забили «оппонента» на смерть, а труп закопали в куче мусора. После этого пошли выпивать в другой притон, где у них снова возник конфликт с соседом по столу, опять возникла драка, закончившаяся очередным убийством. Тело замотали в простыню и покрывало, обвязали бечвкой и бросили в подвал заброшенного дома, — рассказали «ФАКТАМ» в полиции Тернополя.

Подозреваемых объявили в розыск. А вскоре вблизи села Белая в Тернопольском районе был обнаружен труп Радковкого со следами насильственной смерти. По предварительным данным, убийство совершил Феськив.

— На протяжении нескольких месяцев Феськив скрывался то в одном районе области, то в другом, а недавно перебрался в Тернополь. Как правило, днем отсиживался в лесах, заброшенных зданиях, а ночью выходил на поиски еды. В одну из таких вылазок его и задержала патрульная полиция. В два часа ночи патрульные обратили внимание на подозрительно ведущего себя мужчину. Он уже сознался в совершении трех убийств, проведено воспроизведение событий, — сообщил начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета.

Открыто уголовное производство «Умышленное убийство», которое предусматривает наказание в виде пожизненного заключения. Ведется следствие, проводятся различные экспертизы.