Россия до сих пор не дала ни одного подтверждения состояния здоровья Сенцова

В России сообщили, что по результатам консилиума врачей горбольницы Лабытнанги состояние здоровья незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова определено как "стабильное".

Об этом сообщила в Facebook Денисова.

"Получила ответ от председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова. Он сообщил о состоянии здоровья Олега Сенцова. По его информации, 12 сентября был проведен консилиум врачей городской больницы Лабытнанги. Состояние здоровья Олега определено ими как стабильное. До 3 октября запланировано проведение очередного консилиума врачей, чтобы в дальнейшем оценить состояние здоровья Олега и тактику его дальнейшего ведения", - отметила она.

Денисова добавила, что Сенцов находится под диспансерным наблюдением с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Еще с 8 июня ему продолжают давать пищевую смесь и проводить ежедневную инфузионную терапию.

"Кроме этой информации, к сожалению, из РФ никаких подтверждающих медицинских документов мне предоставлено не было. Хотя я настаиваю на этом уже давно. Официального заключения консилиума врачей нет", - сказала Денисова.

Она подчеркнула, что есть большие сомнения в достоверности предоставленной информации и качества проведения медицинского осмотра. "Поскольку в городской больнице к нему с самого начала относились ужасно. Ему не предоставляли надлежащую медицинскую помощь и давили психологически. Именно это было истинной причиной отказа Олега от услуг врачей лабытнангского медицинского учреждения", - отметила Денисова.

Она выразила надежду, что в ближайшее время РФ все же пришлет ей официальные медицинские документы о настоящем состоянии здоровья украинского политзаключенного.

Как сообщалось, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов был незаконно приговорен в России в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в планировании терактов в аннексированом Крыму. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в РФ.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж. // Укринформ