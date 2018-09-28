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У Львові водій збив візочок з дитиною і втік з місця ДТП

28.09.2018 13:10

Правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію 102 усіх, хто може допомогти встановити обставини наїзду автомобіля на візок з дитиною, а також встановити особу водія-втікача.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 вересня близько 14.20 на проспекті Червоної Калини поблизу ринку «Народний» у Львові.

Невстановлений водій, керуючи автомобілем, ймовірно, «Тойота», на пішохідному переході скоїв наїзд на дитячий візочок, який віз чоловік. У візочку перебувала дівчинка 2017 року народження. Внаслідок наїзду дитина отримала забої та була доставлена у лікарню. Водій з місця події втік.

Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи водія та місцезнаходження автомобіля, яким було скоєно наїзд та просять зголоситись на оперативну лінію 102 усіх, хто може допомогти встановити обставини ДТП, а також встановити особу водія-втікача. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. 

Відділ комунікації поліції Львівської області
 

 

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