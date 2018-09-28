На конференции ОБСЕ российская делегация распространяла свою «макулатуру» о венграх Украины

На конференции ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, которая состоялась 11 сентября в Варшаве и где широко обсуждалась тема прав человека, информацию о якобы нарушениях прав национальных меньшинств Украины продвигали делегаты из России.

Как рассказали LB.ua участники конференции, брошюру «Национальные меньшинства в Украине. Рост насилия националистов» распространяла российская организация «Межрегиональное общественное движение «За демократию и права человека».

В исходных данных этого информационного материала указано, что брошюра отпечатана в типографии по адресу Волхонка 8, г. Москва (РФ).

При этом официальные представители Венгрии не были в курсе о такой деятельности.

Кроме информационных материалов по венграм Украины, российская организация также распространяла брошюру о ситуации с ромами.

Российские организации организовали в рамках конференции ОБСЕ даже отдельный «круглый стол» по национальным меньшинствам в Украине.