Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На конференции ОБСЕ российская делегация распространяла свою «макулатуру» о венграх Украины

28.09.2018 13:21

Информационные брошюры отпечатаны в Москве.

На конференции ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, которая состоялась 11 сентября в Варшаве и где широко обсуждалась тема прав человека, информацию о якобы нарушениях прав национальных меньшинств Украины продвигали делегаты из России.

На конференции ОБСЕ информацию о венграх Украины распространяла российская делегация

Как рассказали LB.ua участники конференции, брошюру «Национальные меньшинства в Украине. Рост насилия националистов» распространяла российская организация «Межрегиональное общественное движение «За демократию и права человека».

В исходных данных этого информационного материала указано, что брошюра отпечатана в типографии по адресу Волхонка 8, г. Москва (РФ).

При этом официальные представители Венгрии не были в курсе о такой деятельности.

Кроме информационных материалов по венграм Украины, российская организация также распространяла брошюру о ситуации с ромами.

Российские организации организовали в рамках конференции ОБСЕ даже отдельный «круглый стол» по национальным меньшинствам в Украине.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...