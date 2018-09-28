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Додон не нужен! Парламент Молдовы может упразднить должность президента

28.09.2018 13:33

Андриан Канду выступил за полный переход Молдовы на парламентскую форму правления

Парламент Молдовы следующего созыва может провести конституционную реформу и упразднить должность президента. Об этом заявил спикер молдавского парламента Адриан Канду, передает ipn.md.

Фото: Андриан Канду (flickr.com/Andrian Candu)

В частности, Канду отметил, что у парламента и в дальнейшем будут основания для временного отстранения президента Игоря Додона. В том числе, когда придется делать следующие шаги на пути к евроинтеграции.

"Если мы сможем найти компромисс в парламенте и утвердим изменения в Конституции в том, что касается европейской интеграции, думаете, что президент Додон утвердит их?", - отметил Канду.

Он также подчеркнул, что сомневается в утверждении президентом запрета на российскую пропаганду на телевидении и радио.

Ранее сообщалось, что Додона временно отстранили от должности президента Молдовы. Это произошло в связи с тем, что он повторно отказался утвердить предложенные демократами кандидатуры Сильвии Раду и Николае Чубука на должности министров.

После отстранения Дондона Канду одобрил назначение Раду новым министром здравоохранения, труда и соцзащиты, а Чубука - министром сельского хозяйства. // РБК-Украина

 

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