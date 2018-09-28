Додон не нужен! Парламент Молдовы может упразднить должность президента

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Андриан Канду выступил за полный переход Молдовы на парламентскую форму правления
Парламент Молдовы следующего созыва может провести конституционную реформу и упразднить должность президента. Об этом заявил спикер молдавского парламента Адриан Канду, передает ipn.md.
В частности, Канду отметил, что у парламента и в дальнейшем будут основания для временного отстранения президента Игоря Додона. В том числе, когда придется делать следующие шаги на пути к евроинтеграции.
"Если мы сможем найти компромисс в парламенте и утвердим изменения в Конституции в том, что касается европейской интеграции, думаете, что президент Додон утвердит их?", - отметил Канду.
Он также подчеркнул, что сомневается в утверждении президентом запрета на российскую пропаганду на телевидении и радио.
Ранее сообщалось, что Додона временно отстранили от должности президента Молдовы. Это произошло в связи с тем, что он повторно отказался утвердить предложенные демократами кандидатуры Сильвии Раду и Николае Чубука на должности министров.
После отстранения Дондона Канду одобрил назначение Раду новым министром здравоохранения, труда и соцзащиты, а Чубука - министром сельского хозяйства. // РБК-Украина
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