Україна приєдналася до румуно-молдавського контактного центру обміну даними «Галац»

Українські правоохоронці, прикордонники та митники отримали змогу оперативно обмінюватися інформацією зі своїми румунськими та молдавськими колегами.

Про це сьогодні, 28 вересня, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«В рамках відкритого Договору між Урядом Румунії та Урядом Молдови ми приєдналися до Спільного контактного центру «Галац». Це великий крок у протидії міжнародній і транснаціональній злочинності. Мета СКЦ «Галац» - оперативний обмін інформацією між прикордонними, митними та поліцейськими відомствами країн-учасниць», - сказав Арсен Аваков.

Міністр зазначив, що українську сторону у складі контактного центру будуть представляти Державна прикордонна служба та Національна поліція.

Очікується, що сторони зможуть обмінюватись наступною інформацією - Законодавство Договірних сторін; оперативна ситуація в пунктах пропуску через кордон; надзвичайні ситуації на кордоні та в пунктах пропуску; відмови у в'їзді на територію країн-учасниць Договору; про порушення або спроби порушення законодавства країн-учасниць Договору; про боротьбу з транскордонною злочинністю, торгівлею людьми, нелегальною міграцією, контрабандою, незаконним оборотом зброї, вибухонебезпечними речовинами, наркотичними речовинами, психотропними речовинами і прекурсорами.

Наразі Міністерство закордонних справ готує всі необхідні документи, аби попередити країни-учасниці про приєднання України.

Департамент комунікації МВС України