На Київщині постануть перед судом учасники ОЗГ, які вимагали 1,3 мільйона гривень хабара

До злочинного угрупування входило троє осіб, серед яких голова Поліської РДА, його заступник та працівник Держгеокадастру. Неправомірну вигоду посадовці вимагали за надання в оренду земельних ділянок загальною площею 142,63 га.

Працівниками управління захисту економіки в Київській області Національної поліції була викрита група осіб, яка організувала злочинну схему із надання в оренду суб’єктам господарювання земельних ділянок зі складу не витребуваних земельних паїв.

В ході слідства було встановлено, що організатором виявився голова Поліської районної державної адміністрації Київщини, який контролював та розподіляв кожному свій напрямок роботи.

Так, працівник відділу Держгеокадастру в Іванківському районі повинен був з використанням своїх службових повноважень та доступом до відомостей Державного земельного кадастру підшукати земельні ділянки. До дій голови РДА входило забезпечення підготовки та підписання розпорядження про надання в оренду земельних ділянок. Підписання договору оренди з представниками товариства виконував його заступник.

Під час досудового розслідування оперативники управління захисту економіки в Київській області Нацполіції спільно з детективами обласної поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону задокументували протиправні дії всіх фігурантів провадження. Зокрема, факт вимагання понад 1,3 мільйона гривень неправомірної вигоди від директора товариства за передачу в оренду земельних ділянок для ведення сільськогосподарського виробництва терміном на 15 років.

Кримінальне провадження було відкрито за кількома статтями Кримінального кодексу України: ст.15 (Замах на злочин), ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), ст. 190 (Шахрайство), ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) із застосуванням ст. 27 (Види співучасників) та ст. 28 (Вчинення злочину злочинною організацією).

Всім фігурантам справи було повідомлено про підозру за вчинення ряду кримінальних правопорушень в залежності від участі та ролі кожного учасника організованої злочинної групи.

Наразі досудове розслідування закінчено, матеріали справи з обвинувальним актом передано до суду.

Департамент захисту економіки

Національної поліції України

тел. довіри(098) 103-96-59

dze@ekon.np.gov.ua