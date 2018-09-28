На Закарпатье 20-летний грибник застрелил мужчину, приняв его за хищника

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Грибник запаниковал и сообщил полиции, что нашел погибшего уже подстреленным.
В урочище близ села Грабово Мукачевского района Закарпатья 20-летний мужчина по неосторожности застрелил местного жителя.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатья, происшествие случилось вечером 27 сентября.
20-летний парень в лесу во время сбора грибов услышал шум из зарослей и, перепутав потерпевшего с хищным животным, выстрелил в него. От полученного ранения мужчина скончался.
"После совершенного житель Грабова пытался оказать неотложную помощь раненому и отвезти его в больницу. По дороге в медучреждение 50-летний мужчина скончался. После этого молодой человек запаниковал и сообщил, что нашел погибшего уже подстреленным", - говорится в сообщении.
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