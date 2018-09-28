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На Закарпатье 20-летний грибник застрелил мужчину, приняв его за хищника

28.09.2018 14:26

Грибник запаниковал и сообщил полиции, что нашел погибшего уже подстреленным.

В урочище близ села Грабово Мукачевского района Закарпатья 20-летний мужчина по неосторожности застрелил местного жителя.

Ружье принадлежало отцу стрелка / фото zk.npu.gov.ua

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатья, происшествие случилось вечером 27 сентября.

20-летний парень в лесу во время сбора грибов услышал шум из зарослей и, перепутав потерпевшего с хищным животным, выстрелил в него. От полученного ранения мужчина скончался.

"После совершенного житель Грабова пытался оказать неотложную помощь раненому и отвезти его в больницу. По дороге в медучреждение 50-летний мужчина скончался. После этого молодой человек запаниковал и сообщил, что нашел погибшего уже подстреленным", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Парню грозит от трех до пяти лет лишения свободы. // УНИАН

 

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