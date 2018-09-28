СБУ задокументувала факти заволодіння майном стратегічного держпідприємства «Електронмаш»

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Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки та Головного слідчого управління СБ України у межах комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури задокументували факти незаконного заволодіння частиною цілісного майнового комплексу стратегічного держпідприємства «Електронмаш».
Оперативники спецслужби встановили, що керівники Електронмаша всупереч вимогам нормативно-правових актів організували відчуження об’єктів нерухомого майна держпідприємства загальною площею майже вісімдесят тисяч квадратних метрів. Київська нерухомість Електронмаша незаконно стала власністю комерційних структур, частина з яких належить близьким родичам керівництва держпідприємства.
Наразі посадовцям держпідприємства причетним до протиправної схеми оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Наказом Мінекономрозвитку директора Електронмаша звільнено з посади та призначено нового керівника державного підприємства.
Триває досудове слідство.
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