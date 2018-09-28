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СБУ задокументувала факти заволодіння майном стратегічного держпідприємства «Електронмаш»

28.09.2018 14:38

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки та Головного слідчого управління СБ України у межах комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури задокументували факти незаконного заволодіння частиною цілісного майнового комплексу стратегічного держпідприємства «Електронмаш».

Оперативники спецслужби встановили, що керівники Електронмаша всупереч вимогам нормативно-правових актів організували відчуження об’єктів нерухомого майна держпідприємства загальною площею майже вісімдесят тисяч квадратних метрів. Київська нерухомість Електронмаша незаконно стала власністю комерційних структур, частина з яких належить близьким родичам керівництва держпідприємства. 

Картинки по запросу «Електронмаш»

Наразі посадовцям держпідприємства причетним до протиправної схеми оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Наказом Мінекономрозвитку директора Електронмаша звільнено з посади та призначено нового керівника державного підприємства.

Триває досудове слідство.

 

Прес-центр СБ України

 

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