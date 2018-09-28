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В Белой Церкви женщина пыталась убить 13-летнего сына канцелярским ножом

28.09.2018 14:53

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении горе-матери, которая канцелярским ножом пыталась убить своего сына. 

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

Под Киевом женщина в кризисном состоянии пыталась убить сына канцелярским ножом

“Белоцерковская местная прокуратура сообщила об подозрении женщине в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (незаконченное покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины”, - говорится в сообщении.

Установлено, что в сентябре текущего года 41-летняя женщина, находясь по месту своего жительства в г. Белая Церковь в депрессивном состоянии, вызванным тяжелым материальным положением, решила убить своего 13-летнего сына.

Горе-мать взяла канцелярский нож и, подойдя к кровати своего малолетнего сына, который в то время спал, нанесла ему один порез по шее. В это время, потерпевший проснулся и, оттолкнув от себя мать, спрятался в ванной. После этого, женщина намеревалась покончить жизнь самоубийством, однако вызвала скорую помощь.

Местная прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование продолжается.

 

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