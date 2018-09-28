Украина запустила поезд «четырех столиц»

Пограничники будут проверять документы пассажиров уже в пути.

Поезд "четырех столиц" – №31/32 Киев – Минск – Вильнюс – Рига – отправился в первый рейс. Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" (УЗ) Евгений Кравцов.

"Только что отправили в первый рейс поезд "четырех столиц". Счастливого пути!", – написал Кравцов на своей странице в Facebook.

Поезд №31/32 Киев – Минск – Вильнюс – Рига будет отправляться из Киева в два часа дня, прибывать в Минск в 23:35, в Вильнюс – в 00:25, в Ригу – в 09:05.

В составе поезда – 10 вагонов, из них девять купейных и один вагон класса люкс. В шестом вагоне купе разделены на мужские и женские. // Сегодня