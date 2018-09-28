Украина запустила поезд «четырех столиц»

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Пограничники будут проверять документы пассажиров уже в пути.
Поезд "четырех столиц" – №31/32 Киев – Минск – Вильнюс – Рига – отправился в первый рейс. Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" (УЗ) Евгений Кравцов.
"Только что отправили в первый рейс поезд "четырех столиц". Счастливого пути!", – написал Кравцов на своей странице в Facebook.
Поезд №31/32 Киев – Минск – Вильнюс – Рига будет отправляться из Киева в два часа дня, прибывать в Минск в 23:35, в Вильнюс – в 00:25, в Ригу – в 09:05.
В составе поезда – 10 вагонов, из них девять купейных и один вагон класса люкс. В шестом вагоне купе разделены на мужские и женские. // Сегодня
В ночь с 26 на 27 декабря 1969 года в ходе виртуозной спецоперации в тылу врага израильские десантники похитили новейший советский радар РЛС П-12 и переправили его на...