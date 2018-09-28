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У Києві СБУ блокувала збут наркотиків в особливо великих розмірах

28.09.2018 15:18

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України у межах протидії незаконному обігу наркотиків блокували у Києві збут великих партій марихуани.

Оперативники спецслужби встановили, що місцевий житель замовляв канабіс у свого спільника з іншого регіону для продажу на території столиці. «Товар» він отримував через сервіси поштового зв’язку. Одержану «продукцію» зловмисник реалізовував наркозалежним громадянам.

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Правоохоронці затримали наркоділка згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Києва під час спроби продажу чергової партії марихуани. Під час огляду у затриманого виявлено вісім кілограмів наркотичного засобу.

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Вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з поліцією.

 

Прес-центр СБ України
 

 

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