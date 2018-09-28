У Києві СБУ блокувала збут наркотиків в особливо великих розмірах

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України у межах протидії незаконному обігу наркотиків блокували у Києві збут великих партій марихуани.

Оперативники спецслужби встановили, що місцевий житель замовляв канабіс у свого спільника з іншого регіону для продажу на території столиці. «Товар» він отримував через сервіси поштового зв’язку. Одержану «продукцію» зловмисник реалізовував наркозалежним громадянам.

Правоохоронці затримали наркоділка згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Києва під час спроби продажу чергової партії марихуани. Під час огляду у затриманого виявлено вісім кілограмів наркотичного засобу.

Вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з поліцією.

Прес-центр СБ України

