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Питерский гаишник съездил в Тунис по паспорту брата-близнеца

28.09.2018 15:45

Московский районный суд Петербурга приговорил к одному году лишения свободы условно бывшего инспектора ГИБДД Евгения Вдовенко, который в июле 2017 года съездил в Тунис по паспорту брата.

Инспектора признали виновным в незаконном пересечении границы и попытке пересечь границу, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Издание 47news сообщало в августе 2017 года, что полицейский использовал паспорт брата-близнеца, который также работает в ГИБДД. В региональном ГИБДД говорили, что не понимают, зачем инспектор ездил по чужому паспорту, поскольку внутренние приказы не запрещают выезжать за рубеж тем, у кого нет допуска к секретным делам.

  • В 2014 году МВД России рекомендовало сотрудникам, которые имеют доступ к государственной тайне, воздержаться от поездок за границу. В том же году премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что любой гражданин России, не имеющий доступа к гостайне, вправе выезжать за границу. // Медуза

 

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