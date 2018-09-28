В житомирському суді билися прихильники проросійського блогера та представники С14

«Коли суд оголосив перерву, адвокати Муравицького хотіли вийти із зали, між представниками праворадикальної організації С14 та адвокатом Гожим сталася бійка, що супроводжувалась лайкою з обох сторін. До сутички долучився й місцевий журналіст Андрій Лактіонов, який активно захищає Василя Муравицького», - повідомляє журналіст Житомир.info , який знаходиться в суді.

На місце події викликали правоохоронців, зараз біля будівлі суду знаходяться два автомобілів патрульної поліції та «швидка допомога».

Нагадаємо, 6 серпня 2018 року суд залишив без змін запобіжний захід обвинуваченому у державній зраді Василю Муравицькому: цілодобовий домашній арешт із забороною залишати місце проживання на 2 місяці, до 4 жовтня включно. Таке рішення громадські активісти зустріли вигуками «Ганьба», а вже на виході із приміщення суду Василя Муравицького облили зеленкою.

28 вересня в Корольовському районному суді м. Житомира проходить чергове засідання у справі блогера Василя Муравицького, якого обвинувачують у державній зраді.