В житомирському суді билися прихильники проросійського блогера та представники С14

«Коли суд оголосив перерву, адвокати Муравицького хотіли вийти із зали, між представниками праворадикальної організації С14 та адвокатом Гожим сталася бійка, що супроводжувалась лайкою з обох сторін. До сутички долучився й місцевий журналіст Андрій Лактіонов, який активно захищає Василя Муравицького», - повідомляє журналіст Житомир.info
, який знаходиться в суді.
На місце події викликали правоохоронців, зараз біля будівлі суду знаходяться два автомобілів патрульної поліції та «швидка допомога».
Нагадаємо, 6 серпня 2018 року суд залишив без змін запобіжний захід обвинуваченому у державній зраді Василю Муравицькому: цілодобовий домашній арешт із забороною залишати місце проживання на 2 місяці, до 4 жовтня включно. Таке рішення громадські активісти зустріли вигуками «Ганьба», а вже на виході із приміщення суду Василя Муравицького облили зеленкою.
28 вересня в Корольовському районному суді м. Житомира проходить чергове засідання у справі блогера Василя Муравицького, якого обвинувачують у державній зраді.
Як повідомляв Житомир.info, правоохоронці встановили, що житомирський журналіст Василь Муравицький з 2014 року на замовлення керівництва пропагандистських державних російських інформагентств створював тенденційні публікації, тематику та бажаний зміст матеріалів він отримував поштою або на месенджер. Прокуратура Житомирської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом державної зради, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, поєднане з розпалюванням національної ворожнечі. 13 жовтня речниця СБУ Олена Гітлянська оприлюднила подробиці справи Василя Муравицького, якому інкримінують державну зраду. 29 березня 2018 року суд продовжив блогеру Муравицькому термін тримання під вартою на 60 діб, а перед тим суд двічі переносив розгляд справи по суті через відсутність доступу адвоката блогера Руслана Берещенка до матеріалів кримінального провадження. 27 червня Муравицькому змінили запобіжний захід – з тримання під вартою на домашній арешт на 2 місяці. 18 липня в ГУНП йому одягли електронний браслет. // Житомир.info