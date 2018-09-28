Навіщо брати кресало у похід

Якщо ви намірились відправитись у пішу подорож, вам потрібний чіткий план. Спершу потрібно вибрати район подорожі, тоді детально скласти маршрут, враховуючи усі місця для зупинок та ночівлі, а також скласти список усіх необхідних речей.

Подорож горами із рюкзаком річ дуже захоплива, проте, є певний ризик і що б мандрівка пройшла вдало та ви успішно справились з усіма перешкодами, які можуть траплятись вам на шляху, эксперты магазину туристичного спорядження Terra Incognita, рекомендують ретельно підготуватись та взяти максимум життєво-необхідних речей, проте не переборщити, оскільки вам доведеться це все нести на своїх плечах.

І окрім таких важливих речей як туристичний намет від Terra Incognita, в якому ви будете ночувати, надійний наплечник, який зберігатиме усі ваші речі, спальний мішок та каремат, а також їжа, одяг та засоби гігієни, вам потрібно взяти із собою такі речі як: рятувальне покривало, засіб від комах та сонячних променів, аптечка, кресало, тощо. Усі ці речі можна придбати у магазинах туристичного спорядження. І не варто нехтувати такими, на перший погляд, незначними речима як кресало, адже у гірській місцевосці часто бувають дощі, а на багатьох ділянках відсутність дров, що може призвести до голодування, що просто неприпустимо під час пішої подорожі, адже вам потрібно багато сил для долання маршруту.

Придбати кресало можна також у магазинах туристичного спорядження. Величезний вибір туристичних кресал доступний від відомих виробниуів виробників.

Чому варто придбати кресало?

Кресало з контейнером зі стружкою для розпалювання. Фото: www.terraicognita.com.ua

Спеціалісти стверджують, що цей маленький аксесуар завжди готовий до застосування за будь-яких умов, чого не можна сказати про вологу від дощу пачку сірників чи запальничку у якій раптово закінчилось паливо. Кресало включає в себе два основних компоненти: це кремінь та саме кресало. Основна частина, наприклад кресала TerraIncognita, яка відповідає за створення іскри «кремінь» - виготовлена як правило з оксиду кремнію. Саме кресало, яким чиркають по кременю, виготовляють, з загартованої сталі. Для того, щоб розпалити багаття, варто дотримуватись наступної інструкції: перш за все, пошук матеріалу, який легко займається: сухий мох, хмиз, трава, тощо. Деякі кресала продаються вже укомплектовані водонепроникним контейнером з невеликою кількістю деревної, або магнієвої у більш дорогих комплектаціях стружки

Далі потрібно буде різко чиркнути кілька разів кресалом об кремінь, внаслідок чого будуть створюватись іскри, що попадають на попередньо заготовлений вами сухий матеріал для розпалювання, внаслідок чтого він буде здійматись полум’ям і таким чином ви створите повноцінне багаття. Проте, варто пам’ятати, що більшість кресал також мають свій термін експлутатації, який вказаний у кількості доступних черканнь. Ця інформація, вказується на упаковці виробником.