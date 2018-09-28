Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

У Києві затримали покидьків, які захопили заручників у маршрутці

28.09.2018 15:59

У Києві біля станції метро "Видубичі" троє невідомих захопили в заручники маршрутний автобус з пасажирами. Зловмисники озброєні ножами та пістолетом.

Деякі ЗМІ зазначають,що зловмисники зайшли в автобус на зупинці "Корсунь-Шевченківський", що на Черкащині. У двох з них, були ножі, а ще в одного - пістолет."Вони почали погрожувати пасажирам зброєю і побили двох жінок", - поділилася свідок.

Затримати злочинців вдалося вже в Києві - їх відвезли до Голосіївського відділення поліції, а постраждалим надали медичну допомогу.

Поки що офіційної відповіді від копів немає. "На місці працюють патрульні" зазначають у прес-службі. // Вартові еспресо

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...