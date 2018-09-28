У Києві затримали покидьків, які захопили заручників у маршрутці

У Києві біля станції метро "Видубичі" троє невідомих захопили в заручники маршрутний автобус з пасажирами. Зловмисники озброєні ножами та пістолетом.

Деякі ЗМІ зазначають,що зловмисники зайшли в автобус на зупинці "Корсунь-Шевченківський", що на Черкащині. У двох з них, були ножі, а ще в одного - пістолет."Вони почали погрожувати пасажирам зброєю і побили двох жінок", - поділилася свідок.

Затримати злочинців вдалося вже в Києві - їх відвезли до Голосіївського відділення поліції, а постраждалим надали медичну допомогу.

Поки що офіційної відповіді від копів немає. "На місці працюють патрульні" зазначають у прес-службі. // Вартові еспресо