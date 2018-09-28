Що краще: ліжко або диван для сну?

Міцний і здоровий сон — це запорука гарного самопочуття, відмінного настрою, продуктивності і енергійності протягом усього дня. Тому до організації спального місця потрібно підійти максимально відповідально.

Найчастіше постає питання, що краще: ліжка спальні або компактні диванчики. Спеціалісти фабрики меблів Лісма дають декілька простих рекомендацій та оглядають переваги та недоліки.

Фото: lisma.com.ua

Переваги і недоліки

Ліжко та диван для сну вже давно конкурують між собою. Вони мають як свої переваги, так і недоліки. Для початку розглянемо переваги ліжка:

може мати різні габарити, починаючи односпальними моделями для однієї людини і закінчуючи сімейними, де поміститься подружня пара з дитиною;

його не потрібно розкладати перед відходом до сну;

на ньому дуже зручно спати, бо його габарити дозволяють зайняти будь-яку позу і витягнутися на весь зріст.

Мабуть, найголовніший недолік ліжка — це те, що воно з'їдає багато вільного простору в приміщенні. Тому в маленьку кімнату його краще не встановлювати.

Розкладний диван також має безліч переваг. Серед них варто відзначити наступні:

за рахунок розкладного механізму, він може поміститися навіть в невелику кімнату;

можна використовувати не тільки як місце для сну, але і як місце для відпочинку з друзями;

з його допомогою можна зонувати простір.

Недолік дивана в тому, що на ньому не дуже комфортно спати. Додатково до нього доведеться купити топпер, який згладить усі стики. Крім того, його потрібно постійно збирати і розбирати.

Практичні поради

Дати однозначну відповідь на питання, які меблі краще, не можна, бо кожен випадок індивідуальний. Щоб зробити правильний вибір, дотримуйтеся наступних простих рекомендацій:

якщо спальня буде використовуватися тільки для сну, то краще за все купити велике і зручне ліжко. А ось для тих, хто проживає в однокімнатній квартирі, оптимальний варіант — м'які дивани, які можуть трансформуватися в ліжко. Днем на такому дивані можна приймати гостей, а ввечері — відпочивати;

також слід враховувати габарити приміщення. Якщо на рахунку буквально кожен сантиметр, акуратний диван стане ідеальним рішенням. Віддавайте перевагу кутовій моделі з розкладним механізмом «пума» або «дельфін». Добре, якщо вона буде оснащена висувними ящиками для білизни и нічного одягу;

якщо метраж кімнати дозволяє, то не замислюючись вибирайте ліжко. Воно забезпечує міцний сон і приємне пробудження. А щоб зберегти здоров'я спини, переконайтеся, що воно оснащене ортопедичним матрацом. Він спроможен запобігти появі багатьох захворювань хребта.

Таким чином, приймати рішення слід виходячи з умов проживання. Дотримуючись цих порад, ви зможете грамотно облаштувати місце для сну.