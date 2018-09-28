Под Одессой нашли обезглавленное тело мужчины

В пятницу, 28 сентября, на обочине автодороги Одесса — Мелитополь — Новоазовск обнаружили тело мужчины без головы.

Как сообщили в Лиманском отделе полиции, тело нашел проезжавший мимо 19-летний парень. Похоже на то, что мужчину сбила машина.

На место вызова выехала следственно-оперативная группа. Отмечается, что на теле погибшего есть повреждения, характерные для последствий ДТП. Голова мужчины была найдена неподалеку от места происшествия. Ранее кровавое ДТП произошло в Киеве на Окружной.

Следствие рассматривает версию гибели мужчины в результате дорожно-транспортного происшествия. Устанавливаются обстоятельства ЧП и личность потерпевшего. // «ФАКТЫ» (Одесса)