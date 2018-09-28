У Києві за систематичне хабарництво судитимуть двох поліцейських

Прокуратурою міста Києва спільно з Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом отримання хабаря інспектором та поліцейським роти патрульної поліції Управління патрульної поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

Обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Вказані працівники правоохоронного органу, використовуючи службове становище, одержували неправомірну вигоду для себе за не вчинення ними в інтересах водіїв дій, пов’язаних з притягненням останніх до адміністративної відповідальності за порушення порушення правил дорожнього руху.

За результатами проведеного розслідування виявлено та задокументовано систематичні факти отримання неправомірної вигоди працівниками патрульної поліції.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України. Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та за рішенням суду їх відсторонено від посад.

Санкція статті ч. 3 ст. 368 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури міста Києва