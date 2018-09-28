В центре столицы горела новостройка для доморощенной «элиты» (видео)

В Киеве в элитном жилом комплексе случился масштабный пожар — горела многоэтажная новостройка по улице Драгомирова, 11 (ЖК «Новопечерские Липки»). Густой черный дым был виден в нескольких кварталах от места пожара.

По предварительным данным, источник возгорания находился на нижних этажах, и пламя быстро распространилось по обшивке здания. Всего в новостройке 30 этажей.

Фасад дома сильно обгорел. Но, по предварительным данным, в результате пожара люди не пострадали. На месте продолжают работать бригады пожарно-спасательной службы, а также дежурят кареты «скорой помощи».

«ФАКТЫ»