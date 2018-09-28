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В центре столицы горела новостройка для доморощенной «элиты» (видео)

28.09.2018 17:13

В Киеве в элитном жилом комплексе случился масштабный пожар — горела многоэтажная новостройка по улице Драгомирова, 11 (ЖК «Новопечерские Липки»). Густой черный дым был виден в нескольких кварталах от места пожара.

По предварительным данным, источник возгорания находился на нижних этажах, и пламя быстро распространилось по обшивке здания. Всего в новостройке 30 этажей.

пожар

Фасад дома сильно обгорел. Но, по предварительным данным, в результате пожара люди не пострадали. На месте продолжают работать бригады пожарно-спасательной службы, а также дежурят кареты «скорой помощи». 

«ФАКТЫ»

 

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